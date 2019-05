Afghanistan: Die vage Hoffnung auf ein Ende des Krieges

Kabul. Baghat Singh verkauft auf dem großen Kabuler Markt Tee, Safran und getrocknete Früchte. Er macht das seit Jahrzehnten, doch bald ist damit Schluss. „Ich werde das Land verlassen. Meine ganze Familie ist bereits geflüchtet. Sie machen sich Sorgen um mich“, meint Singh, der der Minderheit der Sikh angehört. Seit Juli 2018 hat sich der Exodus der Sikh beschleunigt. Damals wurde Avtar Singh Khalsa, der für seine Religionsgruppe als Parlamentskandidat ins Rennen ging, mit 19 weiteren Sikh durch einen IS-Anschlag in Jalalabad getötet.



„Mittlerweile gibt es nur noch einige Dutzend Familien im ganzen Land. Einst waren wir Zehntausende. Das ist so traurig“, sagt Singh. Er betrachtet sich weiterhin als stolzer Afghane, allerdings fällt sein Blick in die Zukunft Afghanistans düster aus.

