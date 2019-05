Restaurant trieb durch Sturm auf den Gardasee hinaus

Die Lage am See hat nun einmal seine Vor- und Nachteile. Die Besitzer eines schwimmenden Restaurants in Peschiera am Gardasee bekamen am Sonntag die Schattenseite des Seeblicks präsentiert. Heftiger Regen und Sturmböen trieben das Restaurant auf den See hinaus. Die Feuerwehr musste ausrücken, um es wieder einzufangen, berichtete die „Tiroler Tageszeitung".

Der Sturm am Sonntag richtete in der Region generell schwere Schäden rund um den Gardasee im Norden Italiens an. Bäume wurden umgeweht, Straßen mussten gesperrt werden. Und das Restaurant „La Barcaccia“ in Peschiera in der Provinz Verona, das mit Tauen am Ufer festgemacht war, wurde vom heftigen Wind losgerissen. Es dauerte mehrere Stunden, das schwimmende Lokal wieder ans Ufer zu bringen, hieß es in lokalen Medien.

#Maltempo #5maggio, la barcaccia del ristorante di Peschiera del Garda (VR) rompe gli ormeggi e finisce alla deriva sul #Mincio a causa del forte vento, squadre #vigilidelfuoco la raggiungono con un gommone ed effettuano il suo recupero #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/P49L3DWKdj — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5. Mai 2019

