Deutschland: Warnung vor brutaler Tschetschenen-Mafia

Die Abteilung des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) für Schwere und Organisierte Kriminalität hat nach Informationen des „Spiegel" eine nicht eben beruhigende Einschätzung über die Aktivitäten krimineller Tschetschenen in Deutschland zusammengestellt. Demnach hätten die BKA-Leute zusammen mit Beamten von Landeskriminalämtern, des Zolls, des Bundesamts für Migration und Geheimdiensten ein Jahr lang die Tschetschenenszene beobachtet; im Visier seien mehr als 200 Personen gestanden.

Der vertrauliche Abschlussbericht, der vor wenigen Wochen im Zuge dieser „Operation Borste" fertiggestellt wurde, ist laut Spiegel „alarmierend". Darin stehe, dass Tschetschenen, die oft aus Fluchtmotiven kamen, bereits ganze Deliktstypen dominierten und auffallend brutal vorgingen: "Sie weisen eine überdurchschnittlich hohe Eskalations- und Gewaltbereitschaft auf und treten zunehmend in Verbindung mit Tötungsdelikten in Erscheinung", heißt es laut Spiegel in dem Papier.

Zweifelhafte Kampfsportklubs

Dabei stünden die Verbrecher in der öffentlichen Wahrnehmung freilich noch im Schatten arabischstämmiger Clans, nicht zuletzt in Berlin, die als besonders gefählich gelten, während die Tschetschenen bisher noch eher verborgen agieren würden. Dabei gruppierten sich die Verbrecher dieser Ethnie gerne im Rahmen von Kampfsportklubs, die nach außen hin meist vorgeben, es gehe nur um Sport und Freizeitgestaltung. Eine solche Gruppe sei etwa die rockerbandenähnliche Kampfsportvereinigung "Regime 95", die in Nord- und Ostdeutschland agiere und nichts anderes als eine Tschetschenenmafia sei.

Fielen Tschetschenen früher meist als Handlanger anderer Gruppen auf, seien sie laut BKA heute oft sozusagen „selbstständig" und mit eigenen verbrecherischen Einnahmequellen. Dabei gehe es meist um Drogenhandel, bandenmäßiger Diebstahl und Einbruch sowie Erpressung (oft in Zusammenhang mit Inkassoaufträgen). Private Sicherheitsunternehmen würden immer stärker infiltriert oder erst von Tschetschenen gegründet - darunter auch solche, die für die Bewachung von Migrantenunterkünften eingesetzt werden.

Informanten in Polizeigebäude eingeschleust

Doch dem nicht genug: Manche Banden versuchen angeblich, an sensible Informationen der Sicherheitsbehörden zu gelangen - etwa, nachdem private Wachleute aus Tschetschenien in mehreren Fällen für die Bewachung sogar von Polizeigebäuden eingesetzt worden seien. Laut Spiegel habe dies in einigen Fällen sogar Gebäude betroffen, in denen Spezialeinheiten der Polizei untergebracht waren. Laut BKA gebe dies den Verbrechern die Möglichkeit, "aus nächster Nähe polizeitaktisches Vorgehen beobachten und Informationen aus sensiblen polizeilichen Bereichen erlangen können".

Knapp ein Drittel der rund 200 beobachteten Personen seien übrigens auch als Islamisten erfasst. Dass Tschetschenen aber auch terroristische Aktivitäten unterstützen, konnte laut BKA nicht belegt werden. Dabei seien die Ermittlungen freilich schwierig: Das tschetschenische Milieu sei dicht zusammenhaltend und V-Leute könnten kaum eingeschleust werden. Ihre Gesellschaft sei klar abgeschottet im Sinne einer Parallelgesellschaft und grenze sich klar „von wesentlichen Werten pluralistischer, liberaler Gesellschaftsformen ab".

Wie viele Tschetschenen freilich in Deutschland leben und wie hoch der Anteil der Polizeibekannten sei, ist übrigens nicht genau zu eruieren. Tschetschenen sind offiziell russische Staatsbürger und werden als solche registriert. Schätzungen gehen von etwa 40.000 aus.

Ausweisungen selbst von Gefährdern kaum möglich

Der BKA-Bericht belege auch, dass Ausweisungen tschetschenischer Täter meist unmöglich seien. Sie dürften aufgrund langer Aufenthaltszeiten und familiärer Verbindungen in Deutschland bleiben, dazu schütze sie ein Wirrwarr an behördlichen Zuständigkeiten und Regelungen vor "aufenthaltsbeendenden Maßnahmen". Angeblich habe etwa im Jahr der BKA-Studie kein einziger als gefährlich eingestufter Tschetschene Deutschland verlassen müssen.

(Red.)