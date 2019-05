Indonesiens Luftwaffe macht "Ramadan-Weckflüge"

Wie die Dinge doch anders laufen können: In Österreich kündigte das Bundesheer am Donnerstag an, dass es von 13. bis 24. Mai wegen Trainingsflügen mit Eurofighter „Typhoon"-Kampfflugzeugen im Überschallbereich mehrmals täglich zu lauten Knallgeräuschen (Überschallknall) kommen könne. Die Bevölkerung wurde höflichst um Verständnis gebeten; es könnte in bzw. über den meisten Regionen knallen, mit Ausnahme größerer Ballungsräume, Vorarlbergs und Tirols.

Tatsächlich sorgt das altbekannte und weltweit nicht ungewöhnliche Phänomen des Überschallknalls in Österreich gern für Ärger. Ganz anders denkt man da offenbar in Indonesien: Die Luftwaffe des mehrheitlich moslemischen südostasiatischen Inselreichs fliegt während des aktuellen islamischen Fastenmonats Ramadan (seit 5. Mai bis 4. Juni) mancherorts, vor allem über der Hauptinsel Java, sogar intensiv Tiefflugeinsätze. Und zwar am frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang.

Die Absicht dahinter ist erklärtermaßen nicht nur das Üben von Nachtflügen über den gebirgigen tropischen Inseln, sondern auch, dass man die Muslime des Landes vor Sonnenaufgang wecken wolle, damit diese noch etwas essen und vor allem trinken könnten. Das bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe, Sus Yuris, am Donnerstag lokalen Medien.

"Es weckt ja auch Andersgläubige"

Im Ramadan sollte man zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang keine Nahrung zu sich nehmen, außer etwa man ist krank, auf Reisen, schwanger oder stillende Mutter. Mit vermutlich fast 230 Millionen Moslems ist Indonesien (etwa 260 Millionen Einwohner) das bevölkerungsreichste muslimische Land.

Es gibt an den „Ramadan-Weckflügen" aber auch Kritik: Etwa, weil ja nicht alle Muslime fasten würden und Andersgläubige den Lärm aushalten müssten.

Indonesiens Luftwaffe hat mahr als 260 Flugzeuge und Hubschrauber aller Art, darunter amerikanische F-16 und russische Suchoi Su-27 und Su-30. Es könnte also recht laut werden am Morgen.

(ag./wg)