Eltern droht Gefängnis wegen veganer Ernährung ihrer Tochter

Weil sie ihre kleine Tochter jahrelang streng vegan ernährt hatten und diese nun schwer entwicklungsverzögert ist, muss ein Elternpaar in Australien mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Das heute fast dreijährige Mädchen war laut Zeugen und Ärzten mit mehr als eineinhalb Jahren so weit entwickelt wie normale Kleinkinder im Alter von drei Monaten, wie die Nachrichtenagentur AAP am Donnerstag aus einem Gericht in Sydney berichtete. Mit 19 Monaten hatte es demnach noch keine Zähne und wog kaum fünf Kilogramm. Inzwischen ist das Mädchen erst so groß wie ein einjähriges Kind.

Vater und Mutter (ihr Alter und weitere Details dürfen aus juristischen Gründen nicht genannt werden) drohen bis zu fünf Jahre Haft, weil sie die Gesundheit ihrer Tochter aufs Spiel setzten und dadurch misshandelten. Aus Unterlagen geht hervor, dass das Baby nur mit Sachen wie Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Tofu, Brot, Erdnussbutter und Reismilch ernährt wurde, dazu gab es Obst und Rosinen. Das Kind sei nicht unbedingt quantitativ unterernährt worden, sondern qualitativ falsch, also ohne tierische Produkte, die gerade in diesem Alter essenziell für das Wachstum sind, heißt es.

Der Zustand des Kindes fiel erst auf, als es im Mai 2018 wegen Krämpfen ins Krankenhaus musste. Daraufhin wurde es zu einer Pflegemutter gegeben und unter ärztliche Kontrolle gestellt. Zuvor war es seit der Geburt nie mehr beim Arzt gewesen. Dafür hat es mittlerweile deutlich an Gewicht zugelegt und gilt angesichts seiner für das Alter geringen Größe eigentlich als übergewichtig.

Die Eltern sind übrigens auch Impfgegner

Die Pflegemutter sagte: "Es ist, als ob ihr Körper Kalorien speichert - für den Fall, dass sie sie in Zukunft noch einmal braucht." Als sie das Mädchen erstmal getroffen habe, sei diese trotz ihrer fast zwei Jahre unfähig gewesen, aufrecht zu sitzen, über den Boden zu rollen oder ein Fläschchen zu halten.

Über die Eltern heißt es nur, dass sie aus einem östlichen Vorort Sydneys stammen und die Mutter über die Ernährung bestimmt habe. Über ihren psychiatrischen Zustand gibt es widersprüchliche Gutachten. Der Anwalt des Vaters sagte, dieser habe immer viel gearbeitet und daher wenig Zeit für die Familie gehabt. Er dachte immer, seine Tochter entwickle sich okay. Der Vater soll übrigens kein Veganer sein.

Die Staatanwaltschaft wirft dem Vater umgekehrt vor, über den Zustand des Kindes auch nach außen hin gelogen zu haben. Er habe sich jedenfalls nicht um das Kind gekümmert und nie übliche ärzliche Untersuchungen angeregt.

Die Eltern verzichteten übrigens auch darauf, das Mädchen impfen zu lassen.

(DPA)