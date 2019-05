Warum ein Berliner Park jetzt Stehplätze für Drogendealer hat

Berlin. Der Görlitzer Park in Berlin ist ein berüchtigter Drogenumschlagplatz. Er ist der „Rowdy unter der Berliner Parks“, wie es in einem offiziellen Handlungskonzept heißt. Ein Besuch macht sicher. Es dauert nur wenige Sekunden, da taucht der erste Dealer auf – und fragt, ob man nicht „etwas“ brauche. Aber der „Görli“, wie die Berliner den Park liebevoll nennen, ist auch Teil des hippen Szeneviertels Kreuzberg. Mütter schieben hier ihre Kinderwagen vorbei an meist aufdringlichen Männern, die Drogenkunden akquirieren wollen.

Seit zwei Jahren hat der „Görli“ einen Parkmanager, Cengiz Demirci. Die Nulltoleranzpolitik davor hat nicht geklappt. Demirci soll nun die Konflikte entschärfen. Seine jüngste Idee sorgte aber für einen Aufschrei: An einem Eingang des Parks hat er mit rosa Sprühfarbe zwei Meter breite Flächen markiert. Sie sind den Dealern zugewiesen. Dort sollen sie stehen. Sonst nirgends. „Maximal zwei Leute können an einer Fläche sein“, sagt er und postierte sich für das Fernsehen in einer solchen Zone. „Das ist keine Legalisierung des Verkaufs“, sagt er. „Wir wollen nur, dass die Menschen nicht gestört werden beim Hereinkommen.“

"Eine Farce"

Berlins CDU-Fraktionschef, Burkard Dregger, empörte sich über die „Einladung zum Rechtsbruch“, die FDP sprach von einer „Farce“. Mit dem Bezirksamt war der Vorstoß nicht abgestimmt. Der grüne Baustadtrat des Bezirks, Florian Schmidt, deutet aber vorsichtig Unterstützung an. Man müsse mit den Realitäten vor Ort umgehen, sagte er der RBB-„Abendschau“. Würde man „alles, was mit harten Drogen zu tun hat, aus dem Görlitzer Park herausnehmen“, tauche das gleiche Problem an anderer Stelle auf.