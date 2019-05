Mit Amazon auf den Mond

Was machen Milliardäre, wenn das Stammgeschäft ohnedies gut läuft und sie genug Zeit und Geld für Neues haben? Sie entwickeln wilde Ideen. So auch Amazon-Chef Jeff Bezos, der am Donnerstag seine Pläne für eine Mond-Mission präsentiert hat. Er stellte in Washington ein Modell für eine Landefähre vor, mit dem Ladungen auf den Mond transportiert werden können und auch Satelliten.

"Es ist Zeit, zum Mond zurückzukehren - und dieses Mal, um zu bleiben", sagte Bezos, der auch Gründer des Raketenherstellers Blue Origin ist.

In dem Raumschiff "Blue Moon" sei Platz für vier Fahrzeuge, mit denen der Mond erkundet werden könne, sagte er. Es soll auch von Blue Origin gebaut werden. Bezos Präsentation kam genau zwei Monate vor dem 50. Jahrestag der Mondlandung, sein Auftritt begann auch mit dem Video von dem Ereignis.

Der reichste Mann der Welt schließt sich damit der Trump-Administration an, die vor kurzem eine Renaissance der Mond-Aktivitäten durch die Nasa ankündigte. Die USA wollen demnach in fünf Jahren auf dem Mond eine Plattform errichten, auf der Astronauten arbeiten sollen."Icdh liebe das", sagte Bezos. „Wir können diese Pläne unterstützen.“Blue Origin habe schon vor drei Jahren mit den Arbeiten begonnen.

Die Pikanterie an der Geschichte: Während Trump und Bezos bei den Weltraum-Plänen harmonisieren, musste der Amazon-Boss als Eigentümer der „Washington Post“ massive Kritik des US-Präsidenten einstecken.

Mit seinen Mondlande-Plänen befindet sich Bezos in guter Gesellschaft. Auch der Tesla-Boss Elon Musk verfolgt mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX ähnlich ambitionierte Vorhaben.

(eid/reuters)