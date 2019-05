Kind ruft "Wow" am Ende eines Konzertes: Orchester sucht Fan

So dürfen Konzerte gerne zu Ende gehen. Mit einem herzhaften „Wow". Als die letzten Töne der „Maurerischen Trauermusik" von Wolfgang Amadeus Mozart in der Bostoner Symphonie verklungen waren, war es eine junge Stimme, die die Stille durchbrach. „Wow“. Das Publikum brach in freudiges Lachen aus und quittierte die Darbietung des Orchesters der Händel und Haydn Gesellschaft auf seine - erwachsene - Weise: mit lange anhaltendem Applaus.

Das Orchester ist nun auf der Suche nach dem jungen Fan. „Wir wissen nicht, wer das 'Wow'-Kind ist", schrieb David Snead, Geschäftsführer der Händel und Haydn Gesellschaft, in einem E-Mail der Nachrichtenseite „masslive.com“ im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Kind stecke aber nicht in Schwierigkeiten. Man wolle die Familie einladen und ihr eine Aufnahme des Konzerts übergeben sowie ein Treffen mit Dirigent Harry Christophers ermöglichen.

Da das Konzert eine Aufnahme für einen Radio-Sender war, gibt es auch einen Mitschnitt des Endes, der auf Twitter zu finden ist:

(Red.)