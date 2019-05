Tansania will eine Gondel auf den Kilimandscharo bauen

Der Kilimandscharo ist 5895 Meter hoch und damit der höchste Berg des afrikanischen Kontinents. Der dazugehörige Nationalpark ist bereits jetzt ein Touristenmagnet für Tansania. Am Berg selbst werden jedes Jahr in etwa 50.000 Touristen vermutet. Eine Zahl, die der Regierung des Landes offenbar zu wenig ist. Gemeinsam mit chinesischen Unternehmen und einer Firma aus dem Westen wurden Gespräche über eine mögliche Seilbahn begonnen.

Eine Gondel könnte die Anzahl an Besuchern um mindestens 50 Prozent erhöhen, hofft Constantine Kanyasu, Vizeminister für Tourismus in Tansania, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Der Gipfel soll so auch Menschen zugänglich gemacht werden, die körperlich nicht in der Lage sind, den Berg zu besteigen.

Auch eine Frage des Sauerstoffs

So ganz außer Form sollte man wohl aber auch nicht sein, wenn man mit der Gondel auf den Kilimandscharo fahren will. Immerhin würde man in einer enormen Höhe mit entsprechend dünner Luft aussteigen. Bei entsprechender Fitness, wäre ein kurzer Aufenthalt in dieser Höhe jedenfalls denkbar. Ob es aber, wie in anderen Projekten, eine Versorgung mit Sauerstoff gibt, oder gar die Bergstation unter Druck steht, ist nicht bekannt. Bisher wurden lediglich erste Gespräche geführt.

In der Schweiz liegt auf 3883 Metern auf dem Klein Matterhorn die höchste Bergstation einer Gondel in Europa. In China gibt es die Dagu Clacier Gondel, die zur Bergstation im Dagu-Gletscher-Nationalpark auf 4843 Meter führt. Sie gilt als die höchste Seilbahn der Welt. Die Gondeln, aber auch Berg- und Talstationen sind mit Sauerstoffflaschen und Atemmasken für Passagiere ausgestattet.

Details über die Pläne sind noch nicht bekannt.

(Reuters/Red.)