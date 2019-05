Drei Tote mit Pfeilen in den Körpern

Die Polizei in Bayern steht vor einem Rätsel: Am Wochenende sind in einer Pension im Ilztal bei Passau drei Tote gefunden worden. In ihren Körpern steckten Pfeile. Die dürften von zwei Armbrüsten, die die Polizei sicher stellte, stammen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an.

Mitarbeiter der Pension hatten am Samstag die Toten in einem Zimmer entdeckt. Bei den Toten handelt sich um einen 53-jährigen Mann sowie um zwei Frauen im Alter von 33 und 30 Jahren. Sie stammen den Angaben zufolge aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Die Drei hatten sich am Freitag in der Pension eingemietet und wollten drei Tage bleiben. In welchem Verhältnis sie zueinanderstanden, war vorerst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gebe es, wie die Polizei sagte, nicht. Doch die Ermittlungen dauern noch an.

Rechtlich gilt eine Armbrust in Deutschland als Schusswaffe. Sie kann jedoch - anders als eine Pistole oder ein Gewehr etwa - ab dem 18. Lebensjahr frei erworben werden, wie die „Süddeutsche Zeitung“ mit Verweis auf einen Sprecher des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden schreibt.

