Armbrust-Fall: Opfer starben durch Pfeile in Herz und Hals

Ein mysteriöser Fall mit fünf Toten beschäftigt derzeit die Polizei in Bayern und in Niedersachsen: Bei den drei mit Armbrustpfeilen getöteten Menschen in einer Passauer Pension geht die Staatsanwaltschaft von Tötung auf Verlangen beziehungsweise Suizid aus.

Alles deute daraufhin, dass die Frau, die am Boden gefunden wurde, den Mann und die zweite Frau, die im Bett lagen, zuerst erschoss und dann die Armbrust auf sich richtete. Man könne das Geschehen auch als erweiterten Suizid betrachten, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Laut dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion wurden der Mann und die Frau auf dem Bett jeweils durch einen Schuss ins Herz getötet. Bei der 30-Jährigen am Boden sei der Schuss in den Hals sofort tödlich gewesen. Die beiden Leichen im Bett hätten weitere Pfeile aufgewiesen, die den Erkenntnissen nach jedoch erst nach den tödlichen Schüssen ins Herz abgeschossen worden seien.

Der 53-jährige Mann, der einen auffälligen langen weißen Bart trug, sei von Pfeilen durchbohrt worden, sagte der Passauer Oberstaatsanwalt Walter Feiler bei einer Pressekonferenz. "Die Durchschlagskraft einer Armbrust ist enorm." Sein Körper weise fünf Schussverletzungen auf; zwei Pfeile steckten noch im Kopf. Im Körper der Frau neben ihm befanden sich laut Feiler zwei Pfeile. Die 30-Jährige, die tot auf dem Boden entdeckt wurde, war von einem Pfeil getroffen worden. Alle drei waren bekleidet.

Bei keiner der drei Leichen gebe es Kampf- oder Abwehrspuren. Die Ermittler haben keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen. Zudem seien in dem Pensionszimmer zwei Testamente gefunden worden, die von den beiden im Bett liegenden Personen stammten, sagte der Sprecher.

Untersuchungen auf die Einnahme von Medikamenten, Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln wurden in die Wege geleitet, heißt es von Seiten der Polizei. Eine Voruntersuchung habe zwar weder Alkohol noch Drogen nachweisen können, sagt ein Polizeisprecher. Ein Gutachten wird aber nun erstellt, um hundertprozentig sicher zu sein.

Mitglied eines Rittervereins

Noch ist unklar, was sich in dem Gästezimmer abgespielt hat. Mitarbeiter der Pension hatten am Samstag die drei Leichen in einem der Gästezimmer gefunden. Die Ermittler stellten drei Armbrüste sicher. Zwei der Toten sollen laut Bild-Zeitung Mitglied eines Rittervereins gewesen sein.

Am Montag entdeckten Ermittler dann in der Wohnung der 30-Jährigen in Wittingen in Niedersachsen zwei weitere Leichen. Bei den beiden toten Frauen wurden laut Polizei keine Armbrüste oder Pfeile gefunden. Eine der beiden Frauen soll die Lebenspartnerin der in Passau gestorbenen 30-Jährigen gewesen sein. Wie die beiden Fälle zusammenhängen, war noch unklar.