Explosion trifft Touristenbus nahe der Pyramiden von Gizeh

Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz sei dort am Sonntag nahe dem neuen Ägyptenmuseum explodiert, als ein Touristenbus vorbeifuhr, hieß es aus Sicherheitskreisen. Wie viele Menschen verletzt wurden und aus welchen Ländern sie stammen, war zunächst unklar.

Die Angaben über die Zahl der Verletzten schwankten zwischen 12 und 17. Berichte über Todesopfer gab es keine. Bei den meisten Verletzten handelte es sich demnach um ausländische Touristen, darunter aus Südafrika.

Im Urlaubsland Ägypten kommt es immer wieder zu Angriffen auf Touristen. Die Reisebranche hatte schon nach dem Sturz von Präsident Mohammed Mursi durch das Militär im Jahr 2013 und Massenprotesten im Land gelitten, sich in den vergangenen Monaten aber erholt. Im Dezember waren bei einem Anschlag auf einen Bus mit vietnamesischen Touristen vier Menschen getötet worden.

(APA/dpa/Reuters/AFP)