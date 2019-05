Autos von Drogenbossen zu ersteigern

Mexiko-Stadt. Die mexikanische Regierung versteigert eine ganz spezielle Autoflotte mit zwielichtigen Vorbesitzern: Am Sonntag kommen bei einer Auktion in der ehemaligen Präsidentenresidenz Los Piños in Mexiko-Stadt Fahrzeuge, die bei Drogenkartellen beschlagnahmt wurden, unter den Hammer. Es geht um 82 Autos, vom schlichten, in Mexiko noch heute sehr alltäglichen VW Käfer zum Startpreis von 10.000 Pesos (rund 470 Euro) bis zu einem Lamborghini Murcielago (rund 69.000 Euro).

Unter den Angeboten sind unter anderem Autos von BMW, Mercedes und Porsche sowie gepanzerte Geländewagen des Präsidialamts.

„Alles für die Menschen“

„Was wir beschlagnahmen, soll den Menschen zugutekommen“, sagte der linksnationalistische Präsident, Andrés Manuel López Obrador. Die Einnahmen flössen an arme Dörfer. Später sollen Immobilien und Schmuck aus Kartellbesitz versteigert werden, zudem will der 65-jährige Staatschef das Präsidentenflugzeug und Hubschrauber aus der Fliegerstaffel der Regierung verkaufen. Kritiker werfen ihm ob seiner zur Schau getragenen Bescheidenheit Populismus vor. (ag.)

