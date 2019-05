Bombe in Fußgängerzone in Lyon explodiert

Bei einer Explosion in Lyon sind einem Medienbericht zufolge sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach am Freitag von einer Detontation in einer Fußgängernzone und rief Passanten dazu auf, das Gebiet zu meiden.

In französischen Medien wird berichtet, dass es sich um eine Paketbombe gehandelt haben soll. Dies hat die Polizei bislang nicht bestätigt. Die Fußgängerzone wurde rund um die Explosion abgesperrt und ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet.

(Reuters)