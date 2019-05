Italiens Marine rettet Boot mit Migranten

Rom. Die italienische Marine hat am Donnerstag 90 Migranten an Bord eines Schlauchbootes gerettet. Zugleich dementierte sie, dass die Leiche eines fünfjährigen Mädchens geborgen worden sei, wie die deutsche NGO Sea Watch zuvor berichtet hatte. An Bord des Schiffes seien unter anderem 23 Minderjährige genommen worden, hieß es in Rom.

Die italienische Verteidigungsministerin, Elisabetta Trenta, wies den Vorwurf von NGOs zurück, die italienische Marine habe sich mit starker Verspätung auf die Suche nach den Migranten 90 Seemeilen südlich von Lampedusa begeben – mehrere Stunden nachdem diese um Hilfe gebeten hatte. Matteo Salvini, der Innenminister und Vizepremier, sprach von „verleumderischen Vorwürfen“. Er bekräftigte, dass die italienischen Häfen für private Rettungsschiffe geschlossen seien.

An Netze geklammert

75 Migranten, die sich nach dem Untergang ihres Bootes an Netze für den Thunfischfang klammerten, sind unterdessen von einem Schiff der maltesischen Marine gerettet worden. Die erschöpften Flüchtlinge trafen am Donnerstag auf Malta ein, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit.

Am Mittwochabend hatten bereits 66 Migranten, die von Libyen abgefahren waren, Lampedusa erreicht. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 46 Personen, die am 27. Mai von Libyen abgefahren waren. Eine weitere Gruppe von 20 Personen hatte vor vier Tagen Libyen verlassen.

In den vergangenen Tagen hatte die maltesische Marine berichtet, dass mehrere Migrantenboote aus Libyen in Richtung Sizilien abgefahren waren. Die Information war von Salvini nicht bestätigt worden, der im Vorjahr eine Aktion scharf auf dem Mittelmeer gegen afrikanische Migranten verkündet hatte. Er forciert einen rigorosen Kurs gegen Einwanderer. (ag.)

