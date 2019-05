„Wir sind nicht die Müllhalde der Welt“

Manila. „Nehmt euren Müll zurück! Die Philippinen sind nicht die Müllhalde der Welt“, stand am Freitag auf Plakaten mehrerer Menschen am philippinischen Hafen Subic Bay, etwa 80Kilometer von Manila entfernt. Die Demonstranten „verabschiedeten“ so den Frachter MV Bavaria, der mehr als 1300 Tonnen Müll nach Kanada zurückbringen sollte. Die Bavaria verließ gestern mit 69 Containern den Hafen. Das Schiff, das unter der Flagge Liberias fährt, soll Ende nächsten Monats in Vancouver an der kanadischen Westküste abkommen.

Duterte drohte mit Krieg

Damit ist der monatelange Streit zwischen den Philippinen und Kanada vorläufig beendet. „Das ist ein Moment des Stolzes für alle Philippiner“, sagte gestern die Chefin der Hafenbehörde, Wilma Eisma. Der philippinische Präsident, Rodrigo Duterte, hatte Kanada wegen des Müllstreits sogar mit Krieg gedroht.

Der Müll war bereits 2013 und 2014 über viele Tausend Seemeilen hinweg nach Südostasien gebracht worden. Insgesamt handelte es sich um mehr als 100 Container mit Haushaltsmüll, darunter auch Plastikflaschen, Plastiksackerln, Altpapier und gebrauchte Windeln. Nach philippinischen Angaben wurde alles fälschlicherweise als Plastikmüll deklariert. Der Abfall lagerte seither im Hafen von Subic Bay.

Mülltransfers aus westlichen Ländern nach Asien sorgen zunehmend für Entrüstung: Seit immer mehr Bilder von Plastikbergen und illegal abgefackelten Plastikhaufen in Indonesien, Malaysia und anderen Staaten Südostasiens auftauchen, wächst der Widerstand in diesen Ländern. „Der reiche Norden soll seinen Müll behalten“, so der Grundtenor bei Demonstrationen und in sozialen Medien.

China nimmt seit 2018 keinen Plastikmüll mehr aus den Industrieländern auf. Seitdem wird vieles nach Südostasien geschickt – offiziell zum Recyceln. Doch Malaysias Umweltministerin Yeo Bee Yin erklärte vor einigen Tagen: „Dieses Material wird in unserem Land als Müll abgeladen.“ (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)