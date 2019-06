Osmanische Tourismus-Träume

Die roten Paprika hängen büschelweise von der Decke. Sie sind rot, spitz, bröselig getrocknet und mit Fäden zusammengebunden wie eine Weintraube. Unterhalb der Paprikadecke hängen Urkunden an den Wänden, historische Aufnahmen, Preise, allerlei Körbe und Instrumente. Und unter all dem sitzt Bahri Dinar auf einem alten Holzstuhl. „Sag mal“, ruft er seinem Mitarbeiter zu, der hinter der Theke an Fleisch und Gemüse werkelt, „wie spät ist es eigentlich? Schalte mal um auf TV2.“ Denn in 15 Minuten, ruft er noch nach, beginne das Programm mit ihm. „Da erzähle ich wieder was über gebratene Leber und Paprika.“



Wo Dinar sitzt, auf dem alten Stuhl, wirkt die Zeit wie entrückt. Die dicken Gemäuer und die drei restaurierten Rundbögen sind die Reste einer Karawanserei aus osmanischer Zeit. Es soll ja hier nicht nur um Leber gehen, sagt Dinar und zeigt mit einer ausladenden Bewegung in die Umgebung. Er wolle den Gästen in dieser historischen Stätte auch die Geschichte seiner Stadt Edirne erzählen, daher das sympathisch zusammengewürfelte Sammelsurium. Hinter Dinar wischt der Kellner die Tische ab, der Geruch von frischem Gemüse verbreitet sich. Es ist die Ruhe vor dem Abendgeschäft: In einer Stunde werden die Gäste Dinars Restaurant im Zentrum Edirnes, wo hauptsächlich Leber serviert wird, regelrecht überfluten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft