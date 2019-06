Mann stürzt beim Selfie-Machen in der Schweiz in den Tod

Ein 35-jähriger Mann ist am Freitag in der Westschweiz in eine tiefe Schlucht gestürzt und dabei umgekommen. Der Mann wollte an dem zum Jura-Gebirgszug gehörenden Creux du Van mit seinem Smartphone ein Bild von sich machen, als er am Nachmittag vom Rand der steilen Felswand hinunterglitt.

Rettungskräfte und die Polizei fanden den Verunglückten leblos am Fuß des Kessels. Der Mann stammte aus dem Kanton Wallis. Der Creux du Van ist etwa 500 Meter tief.

(APA/sda)