Zypern: Die Frauenmorde auf der Insel

Nikosia/Wien. Unter den Trassen einer alten Kupfermine breitet sich der Rote See aus, nicht sonderlich groß, kupfer- und dunkelrot, je nach Tiefe, und vor allem giftig, hat er doch all die Abfälle der Minen regelrecht aufgesaugt. Im Roten See von Mitsero, westlich der zypriotischen Hauptstadt Nikosia, haben die Ermittler nun schon die dritte Leiche geborgen, die Überreste waren in einem Koffer.

Bei ihr handelt es sich vermutlich um Maricar Valdez, eine 30-jährigen Philippina, die seit Dezember 2017 als vermisst galt. Aus diesem künstlichen See fischte die zypriotische Polizei bereits zuvor die Überreste einer weiteren Frau sowie ihrer kleinen Tochter heraus, das Mädchen hatte der Mörder ebenfalls in einem Koffer versenkt. Es ist eine beispiellose Frauenmord-Serie, die Zypern derzeit erschüttert, denn neben den drei Leichen aus dem Roten See hat die Polizei in einem Schacht bei einem aufgelassenen Steinbruch zwei weitere Leichen geborgen sowie einen Frauenkörper in einem Brunnen entdeckt. Sechs Tote – und nach weiteren wird gesucht; im Memi-See nahe dem Roten See hofft die Polizei auf die Entdeckung der Überreste eines Mädchens. Bei den sieben Toten wird es nicht bleiben, vermutet die Polizei. Wie Medien berichten, habe der Verdächtige in einem Schriftstück zwar die sieben Morde gestanden, habe bei der Einvernahme aber auch Andeutungen gemacht, dass es mehr sein könnten.

Pass in der Wohnung

Drei Jahre lang konnte der Mörder unbehelligt die Frauen und ihre Kinder, allesamt Ausländerinnen, aufspüren, sie missbrauchen und anschließend töten. Der 35-jährige Hauptmann Nikos M. sitzt seit Mitte April in Haft, am Donnerstag wird er wieder dem Richter vorgeführt. Seine Opfer soll er unter anderem auf einer Dating-App kennengelernt haben, schreiben lokale Zeitungen. Aufspüren konnte die Polizei M. erst, nachdem im April deutsche Touristen die Überreste der ersten Frauenleiche im Steinbruch entdeckten, es handelte sich um Mary Rose Tiburcio, ebenfalls von den Philippinen. Auch ihre sechsjährige Tochter wurde ermordet.

Tiburcio und ihr Kind galten seit Mai 2018 als abgängig, und obwohl ihr Freundeskreis der Polizei offenbar Hinweise zu der Dating-App gab, sowie den Namen, den er in seinem Profil verwendete, hätten die Ermittler den Fall nicht ernsthaft genug verfolgt, sagen Kritiker. Die Polizei verteidigte sich damit, dass viele Philippinas als vermisst aufscheinen würden, dabei seien sie längst in ihr Heimatland zurückgekehrt; der Pass von Tiburcio lag allerdings noch in ihrer Wohnung. Im Laufe der Ermittlungen kamen immer neue Details ans Tageslicht, den Vertretern des Verbandes von Haushaltshilfen sollen die Ermittler gesagt haben, dass die Suche nach Philippinas einfach nicht vorrangig sei.

Nach dem Skandal trat Justizminister Ioanis Nicolaou ab, Polizeichef Zacharias Chrysostomou musste seinen Hut nehmen. Mindestens eine Frau meldete sich nach der regen Berichterstattung bei der Polizei und gab an, von M. sexuell belästigt worden zu sein.

Aufenthalt an Arbeit gebunden

Von den bisher gefundenen Leichen stammen vier von den Philippinen, eine Frau und ihre Tochter aus Rumänien, eine weitere Frau aus Nepal. Die philippinische Community auf der Insel ist vergleichsweise groß, viele Frauen heuern als Haushaltshilfe an. Ihr Aufenthalt auf der Insel ist jedoch an ihre Arbeit und somit an ihren Arbeitgeber gebunden. Das macht die Frauen verwundbar. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2019)