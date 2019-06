Fall Noa erschüttert Niederlande

Wien/Arnhem. Noa Pothoven hat ihre Zeilen angekündigt als ein „trauriges letztes Posting“. Sie hat zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass ihr Leben nur mehr ein paar Tage dauern wird, und ihre vielen Follower auf der Plattform Instagram haben gewusst, dass Noa Pothoven schon lang dafür kämpft, freiwillig die Erde verlassen zu dürfen. „Die Jahre des Kämpfens und des Leidens sind nun vorbei“, hat die junge Frau geschrieben. „Nach vielen Gesprächen und Überlegungen wurde beschlossen, mich gehen zu lassen, weil mein Leiden nicht zu ertragen ist.“ Sie atme zwar noch, schrieb sie weiter, aber sie sei nicht mehr am Leben.

Wenige Tage später, am 2. Juni, starb Noa im Wohnzimmer ihrer Eltern im niederländischen Arnheim, sie wurde 17 Jahre alt. In kurzen Sätzen verfasste Noas Schwester eine Todesmeldung auf ihrem Profil in sozialen Medien. Was dann folgte, war eine intensive Debatte darüber, dass die Niederlande erlaubt hätten, Noa gehen zu lassen; dass Noa aktive Sterbehilfe erlaubt worden sei, dass sie also von einem Arzt ein tödliches Mittel verabreicht bekommen habe, das Wort Euthanasie ging um. Tatsächlich hatte die junge Frau im vergangenen Jahr um Sterbehilfe angesucht, zunächst ohne das Wissen ihrer Eltern. Die Klinik in Den Haag wies ihren Wunsch jedoch ab, mit der Begründung, dass Noa Pothoven die Chance habe, gesund zu werden.

Ein Tweet des Papstes

In den Niederlanden können Kinder ab zwölf Jahren um Sterbehilfe ansuchen, freilich begleitet von ihren Eltern. Erlaubt wird das nur in den seltensten Fällen, dafür muss das Leiden der Kinder und Jugendlichen unerträglich sein. Noa hatte sich nicht nur von dieser Klinik, sondern auch von anderen Stellen im Stich gelassen gefühlt, sagte sie in Interviews, vor allem aber beschrieb sie das in ihrer Autobiografie „Winnen of Leren“ (Gewinnen oder Lernen). Lange Wartezeiten für Therapien; kein Ort, bei dem sie sich aufgehoben fühlte mit ihrem Trauma, ihrer Magersucht. Ihre letzte Entscheidung traf Noa schließlich für sich, wartete darauf – so liest sich ihr letztes Posting –, bis sie ihre Familie gehen ließ. Sie hatte schon zuvor aufgehört, jegliche Nahrung, jegliche Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Noa beging Suizid durch Sterbefasten, das bestätigten ihre Eltern mit einem Statement. Und sie baten um Privatsphäre.

Die Euthanasie-Falschmeldung hatte sich zuvor in Windeseile verbreitet, selbst Papst Franziskus setzte einen Tweet ab, in dem er aktive Sterbehilfe kritisierte. Noa Pothovens Eltern wurden in Artikeln, Postings, Kommentaren angegriffen.

Therapien hatte Noa schon viele hinter sich, auch Suizidversuche, die Eltern waren ständig auf der Suche nach Hilfe. Den Grund für das Leiden ihrer Tochter erfuhren sie recht spät. Erstmals wurde Noa sexuell belästigt, als sie elf Jahre alt war, schrieb sie in ihrer Autobiografie. Auf einem Fest ihrer Schule. Ein weiterer Missbrauch zwei Jahre später. Kurze Zeit darauf eine Vergewaltigung durch zwei Männer. Sie begann, Abschiedsbriefe zu verfassen, die ihre Mutter irgendwann fand. „In mein Haus wurde eingebrochen, in meinen Körper, das kann niemals rückgängig gemacht werden“, schrieb Noa in ihrem letzten Posting. Den Schmerz erlebte sie jeden einzelnen Tag wieder, „immer in Angst, immer auf der Lauer. Bis heute fühlt sich mein Körper schmutzig an.“ Ihr Tod hat das Thema Hilfe bei Missbrauch auf die Tagesordnung gesetzt. Noas Buch solle in den Schulen besprochen werden, schlug ihre Mutter vor. (duö)

HILFE Wenn Sie Opfer von Gewalt oder Missbrauch sind, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, können Sie sich rund um die Uhr und kostenlos an verschiedene Stellen wenden, etwa die Frauenhelpline (0800 222 555). Das Kinderschutzzentrum Die Möwe (01 532 15 15) hilft Betroffenen von physischer, psychischer und sexueller Gewalt. Rat auf Draht (147), Telefonseelsorge (142), www.bittelebe.at.

