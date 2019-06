Greenpeace-Aktivisten stoppen Ölplattform im Einsatz für BP

Greenpeace-Aktivisten haben eine Bohrplattform auf dem Weg zu einem BP-Ölfeld in der Nordsee gestoppt. Die Aktivisten seien in mehreren Booten an die 27.000 Tonnen schwere Bohrplattform herangefahren, als diese gerade den Meeresarm Cromarty Firth nördlich der schottischen Stadt Inverness verlassen wollte, teilte Greenpeace am Sonntag mit.

Die Umweltschutzorganisation forderte von dem Konzern, umgehend das Bohren neuer Ölquellen einzustellen und nur noch in erneuerbare Energien zu investieren oder aber seine Arbeit ganz einzustellen und Investoren in bar auszuzahlen.

BP erklärte, der Konzern respektiere das Recht auf friedliche Proteste. Das Vorgehen von Greenpeace sei aber unverantwortlich, und die Aktivisten gefährdeten damit sich selbst und andere.

