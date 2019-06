Russischer Korruptionsbekämpfer muss wegen Bestechung ins Straflager

Ein früherer ranghoher Anti-Korruptionskämpfer muss wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit für 13 Jahre in ein russisches Straflager. Das entschied ein Gericht am Montag in Moskau, wie die Agentur Interfax meldete. Außerdem muss er umgerechnet 117 Millionen Rubel (1,6 Millionen Euro) Strafe zahlen und alle seine Staatsauszeichnungen abgeben.

Bei Dmitri Sachartschenko waren vor gut drei Jahren umgerechnet 9 Milliarden Rubel (120 Millionen Euro) in bar gefunden worden. Ermittler hatten das Geld in seinem Wagen und in der Wohnung von Bekannten sichergestellt.

Der ehemalige Polizeibeamte beteuerte seine Unschuld. Er kündigte noch im Gericht an, in Berufung zu gehen.

(APA)