Giraffen in Safaripark durch Blitzschlag getötet

In einem Safaripark im US-Bundesstaat Florida sind zwei Giraffen von einem Blitz erschlagen worden. „Lily und Jioni waren auf ihrer Weide in ihrem Lebensraum, als vor sechs Wochen ein schweres Gewitter aufzog", schrieb der Lion Country Safaripark am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Facebook-Seite. Die Obduktion habe bestätigt, dass die Tiere durch Blitzschläge ums Leben gekommen seien.

Eigentlich hätten die Tiere Zutritt zu zahlreichen Unterständen. Da die Tierpfleger und das ganze Team „wegen dieses plötzlichen und tragischen Verlusts am Boden zerstört“ gewesen seien, habe man mit der Bekanntgabe dieser Information bis jetzt gewartet. „Wir trauern weiter um unsere zwei unglaublich entzückenden und charismatischen Giraffen; sie werden beide zutiefst vermisst."