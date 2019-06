Ein Subkontinent als Backofen

Islamabad/Delhi. Während in weiten Teilen Österreichs schon das erwartbare Stöhnen angesichts der ersten Hitzewelle des heurigen Jahres eingesetzt hat, brütet der indische Subkontinent unter einer extremen Hitzewelle, die bereits Dutzende Menschen das Leben gekostet hat.

In Karachi, der Hauptstadt der südpakistanischen Provinz Sindh, seien schon mehrere Hundert Menschen wegen Hitzeschlägen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Behördenvertreter am Freitag. In der gesamten Provinz Sindh habe man Dutzende Notfallzentren errichtet.

Aktuell werden in Südpakistan sowie Nordwestindien Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius gemessen. Meteorologen zufolge fühle sich die Temperatur aufgrund heißer Winde allerdings wie 50 Grad Celsius an. Zumindest war die Luftfeuchtigkeit zuletzt aber gering, was den drückenden Effekt der Schwüle senkt. Laut Prognosen sollte die Hitzewelle zumindest noch am Wochenende andauern.

Das benachbarte Indien stöhnt seit mittlerweile zwei Wochen vielerorts unter Hitze von 40 bis 50 Grad Celsius. Am Dienstag wurden in der Hauptstadt, Neu-Delhi, 48 Grad gemessen, was zugleich den bisherigen Hitzerekord dort markiert; in Churu, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Rajasthan, stieg der Thermometer auf 51 Grad. Die Luftfeuchtigkeitswerte variieren dabei in Indien stark, von weniger als 15 Prozent bis mehr als 70 Prozent. Viele Inder suchen Abkühlung in der Himalaja-Region.

80% Luftfeuchte in Mumbai

Laut vorläufigen Zahlen der nationalen Katastrophenschutzbehörde sind in Indien wegen der Hitze jüngst schon mindestens 36 Menschen gestorben. Andere Quellen nennen Zahlen von mehr als 100 Todesopfern. Vor allem in Zentralindien soll die Hitze noch mindestens fünf Tage andauern, heißt es.

Heute, Samstag, soll es in der Hauptstadt Delhi maximal 43 Grad haben bei 24 Prozent Luftfeuchtigkeit und nächtens nie unter 32 Grad abkühlen. Dazu ist die Luft extrem staubig. In der Region um die Metropole Kalkutta in Ostindien werden es wohl knapp 40 Grad bei 66% Luftfeuchte, in Mumbai (Bombay) in Westindien hat es heute vergleichsweise frische 31 Grad, allerdings bei saunahaften 80 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Meteorologen sprechen bereits von der schlimmsten Hitzewelle in Indien seit Beginn der Messungen im 19. Jahrhundert. Die berüchtigte Hitze von 2015 hat neun der 29 Bundesstaaten erfasst, aktuell sind es schon 23 Staaten, sagt Anup Kumar Srivastava von der Nationalen Katastrophenschutzbehörde NDMA. Auch messe man heuer in mehr Städten Temperaturen von 45° und darüber als früher.

2015 gab es mindestens 2000 Hitzetote – eine Zahl, die seither stark gefallen ist, was nicht zuletzt an verstärkten Hilfsmaßnahmen lag, etwa der Bereitstellung öffentlicher Wasserspritzen und gekühlter Notunterkünfte. Einige Bundesstaaten, etwa Kerala im Süden, haben mehrstündige Arbeitsverbote im Freien um die Mittagszeit bei sehr hohen Temperaturen verfügt.

Es erwischt vor allem Arbeiter

Von Opferzahlen wie 2015 ist man in Indien vorerst noch weit entfernt. Die meisten Hitzetoten sind Angaben von Ärzten zufolge arme Arbeiter auf Baustellen, Straßen, Farmen, Salzfeldern und in Ziegelgruben, von denen die meisten auch noch auf der Straße leben.

Im Raum Wien sind übrigens heute Werte von bis zu 36 Grad zu erwarten, in Graz 34 Grad, in Salzburg 30 und im kühlen Bregenz sowie dem Rheintal relativ frische 24 Grad. (wg/DPA/Thomson Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)