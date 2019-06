Massiver Stromausfall in Argentinien und Uruguay

In Teilen Südamerikas ist es am Sonntag zu einem massiven Stromausfall gekommen. Ganz Argentinien und Uruguay seien nach einer schweren Störung im Verbindungssystem ohne Elektrizität, teilte der argentinische Energieversorger Edesur auf Twitter mit: "Aufgrund eines allgemeinen Ausfalls des Verbundsystems sind Argentinien und die angrenzenden Länder ohne Strom. Wir werden so bald wie möglich darüber berichten." Die beiden Nachbarländer haben zusammen rund 48 Millionen Einwohner.

In Argentinien und einigen Provinzen finden am Sonntag Wahlen statt. Der öffentliche Verkehr kam Medienberichten zufolge zum Erliegen. Die argentinische Zeitung "La Nacion" berichtete von Stromausfällen in der Hauptstadt Buenos Aires und verschiedenen Provinzen des Landes. Auch Teile Brasiliens und Chiles seien betroffen. Laut BBC gab es außerdem in Paraguay Stromausfälle.

(APA/DPA/Red. )