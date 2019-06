Blackout in Argenitinien: Tausende Kunden wieder mit Strom

In Argentinien wird nach dem schweren Stromausfall vom Sonntag die Elektrizitätsversorgung langsam wieder hergestellt. Die ersten 34.000 Kunden seien zurück am Netz, meldete der Energieversorger Edesur Argentina auf Twitter. Im Netz der Hauptstadt und des Großraums Buenos Aires beginne der Strom wieder zu fließen. Der Prozess der Normalisierung werde noch einige Stunden dauern.

In weiten Teilen Argentiniens war am Sonntagmorgen (Ortszeit) der Strom ausgefallen. Das Energieunternehmen Edesur teilte mit, die Ursache für den enormen Blackout sei eine "massive Störung" im Stromnetz gewesen.

Durch das Verbundsystem war auch das kleine Nachbarland Uruguay ohne Strom. Der uruguayische Anbieter UTE erklärte, das Problem sei im argentinischen Netz aufgetreten und habe "im ganzen Staatsgebiet" sowie in einer Reihe von Provinzen des Nachbarlandes einen Stromausfall verursacht. Eine Stunde später teilte UTE mit, in einigen Küstenorten gebe es wieder Strom. Es werde weiter daran gearbeitet, die Elektrizitätsversorgung in ganz Uruguay wieder herzustellen.

(APA/DPA)