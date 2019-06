Mord an Kasseler Regierungspräsidenten: Spur führt in rechtes Milieu

Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in Deutschland sollen Berichten von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung“ Spuren ins rechtsextreme Milieu führen. Der am Samstag festgenommene 45-jährige Tatverdächtige soll der rechtsextremen Szene angehören könnte.

Auch nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" stammt der Mann, der unter Mordverdacht in Kassel in Untersuchungshaft sitzt, aus dem rechtsextremistischen Milieu. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft wollte sich auf Anfrage zu diesen Berichten nicht äußern.

Am Montag wurde bekannt, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dem Fall übernimmt. Dieser ist etwa auch für Terrorismus-Ermittlungen zuständig.

DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers

Die Ermittler fanden laut deutschen Medienberichten DNA-Spuren an der Kleidung des erschossenen Regierungspräsidenten. Es habe zu der Spur einen Treffer in der DNA-Analyse-Datei gegeben, die beim Bundeskriminalamt liegt. Der 45-Jährige ist demnach polizeibekannt und hat bereits eine schwere Straftat begangen. Damals sei ihm eine DNA-Probe entnommen und in der Datenbank gespeichert worden. Bisher soll der Verdächtige zu den Vorwürfen schweigen.

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Als Chef des Kasseler Regierungspräsidiums, einer Behörde zwischen Landesregierung und Gemeinden, hatte er immer wieder Morddrohungen erhalten. Auslöser waren vor allem Lübckes Stellungnahmen im Jahr 2015 über eine mögliche Unterbringung von Flüchtlingen in Nordhessen. Auch diesen Frühling gab es erneut Drohungen, nachdem die Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach Lübckes damalige Aussagen auf Facebook geteilt hatte. Ein User postete eine Waffen-Meme mit dem Text „Los Walther, Aufräumen!!!“. Ein weiterer schrieb: „Sie stehen auf er sogenannten schwarzen Liste .Besorgen Sie sich schon mal einer Unterkunft außerhalb Deutschlands“, berichtete die ARD Tagesschau.

Nach dem Tod des bei Mitarbeitern als äußerst beliebt geltenden Lückbke hatten hasserfüllte und hämische Reaktionen aus der rechten Szene im Internet für Empörung gesorgt. Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier sagte, wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig". Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.

