Heftige Turbulenzen: Mehrere Verletzte nach Flug von Prishtina nach Basel

Es waren rund 15 Minuten, die die Passagiere der bulgarischen ALK Airlines auf dem Flug von Prishtina im Kosovo nach Basel in der Schweiz am Sonntagabend kaum vergessen werden. Denn heftige Turbulenzen rüttelten das Flugzeug ordentlich durch. Eine Passagierin hielt die Situation auf einem Video fest, das sie auf Youtube stellte. Eine Stewardess wird zur Seite geschleudert, Handgepäck fliegt aus den Gepäckfächern. Ein Augenzeuge berichtet dem Schweizer Onlineportal „20 Minuten“, er sei aus dem Sitz gerissen und mit dem Kopf an die Decke gekracht, weil sein Gurt gerissen sei.

Zehn Personen wurden leicht verletzt und in Basler Spitäler gebracht, bestätigte eine Sprecherin des Euroairports Basel-Mülhausen. Das Flugzeug konnte planmäßig landen.

Die Maschine des Typs Boeing 737-300 mit 121 Passagieren an Bord geriet rund 20 Minuten vor der Landung in Turbulenzen. Der Pilot meldete sich in der Folge aus der Luft bei dem Flughafendienstleister Swissport und meldete Bedarf für Erste Hilfe nach der Landung an. Der Flugbetrieb in Basel wurde nicht beeinträchtigt, nur die betroffene Maschine konnte erst mit einstündiger Verspätung wieder starten.

