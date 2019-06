Schüsse bei NBA-Feier: Drei Festnahmen

Toronto. Die ausgelassene Siegesfeier rund um den historischen ersten NBA-Basketball-Titel der Toronto Raptors schrammte am Montag nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Tausende Fans hatten sich am Nathan Phillips Square im Zentrum von Toronto versammelt, als plötzlich Schüsse fielen. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Drei Personen wurden festgenommen.

Obwohl die Fans versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, konnte die rasche Reaktion der Organisatoren eine Massenpanik verhindern. Die Tatsache, dass auch Kanadas Premierminister, Justin Trudeau, bei der Schießerei anwesend war, sorgte in Kanada für Aufregung. Die Gründe sind noch unklar. Die Behörden haben um Einsendung von Videoaufnahmen gebeten.

Insgesamt zwei Millionen Menschen wollten einen Blick auf die Raptors erhaschen, war dies doch der erste Titel in der NBA-Liga für ein kanadisches Team, noch dazu eines aus einer Stadt, die eher für Eishockey bekannt ist. (age/do)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)