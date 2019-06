Zehnjährige bezwingt als jüngste Kletterin El Capitan in Kalifornien

Eine Zehnjährige hat als jüngste Kletterin den Felsen El Capitan im kalifornischen Yosemite Nationalpark bezwungen. Nach der Klettertour über rund 900 Meter in fünf Tagen feierte Selah Schneiter ihre Leistung am 12. Juni auf dem Gipfel mit einer Pizza, wie US-Medien berichteten.

"Ich kann es nicht glauben, dass ich das geschafft habe", sagte das aufgewühlte Mädchen in einem veröffentlichten Video. Schneiter wurde bei dem Rekord auf der "Die Nase" genannten Route von ihrem klettererfahrenen Vater und einem Freund der Familie begleitet.

Dem Sender KFSN erzählte Schneiter von ihrer Kletterstrategie: "Unser großes Motto war 'Wie isst man einen Elefanten? Kleine Bissen!'" Griff für Griff, Bewegung für Bewegung, sagte sie. Oben angekommen brach die Zehnjährige in Tränen aus. "Sie sagte, es seien ihre ersten Freudentränen überhaupt", berichtete ihr Vater. Nach dem beschwerlichen fünftägigen Aufstieg hätten sie gezeltet, aber Selah sei wieder wie ein Kleinkind umhergestreift und habe jede Kleinigkeit erkundet.

Ein Blick auf die "Nase". – SCHNEITER FAMILY

Ohne Helm und Seil in vier Stunden

In den Pausen während des Kletterns hätten sie sich über Gott und die Welt unterhalten, sagte der Vater. Die Familie hat eine Klettertradition - der Vater traf Selahs Mutter ebenfalls beim Klettern am El Capitan. Selah will nun ihren siebenjährigen Bruder ermutigen, ihrem Vorbild zu folgen.

Zuletzt hatte der Rekord des US-Extremkletterers Alex Honnold am El Capitan für Aufsehen gesorgt. Honnold hatte als erster die 900 Höhenmeter des Granitriesens im Alleingang ohne Helm und ohne Seil bewältigt. Für sein halsbrecherisches Free-Solo-Abenteuer benötigte er weniger als vier Stunden. Die Ausnahmeleistung wurde in der oscargekrönten Dokumentation "Free Solo" festgehalten.

