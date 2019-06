Deutschland: 800 Klima-Aktivisten blockieren Bahnstrecke

Die deutschen Klima-Proteste im rheinischen Braunkohlerevier halten die Polizeikräfte weiter in Atem. Rund zehntausend Menschen hatten dort am Samstag für einen raschen Kohleausstieg demonstriert. Doch die friedlichen Proteste eskalierten, als mehr als tausend Klimaschützer der Organisation "Ende Gelände" in den Tagebau Garzweiler vordrangen und dort Bagger zum Stillstand brachten.

Am Sonntag war die Polizei noch damit beschäftigt, das Gelände zu räumen. Auf dem Betriebsgelände des Energieversorgers RWE befänden sich noch rund 250 Demonstranten unter Kontrolle der Einsatzkräfte. Diese werden den Angaben zufolge nach und nach abtransportiert.

Bei der Stürmung des Geländes durch die Demonstranten Samstagnachmittag wurden den Polizeiangaben zufolge mindestens acht Polizisten verletzt. Die Polizeisprecherin sagte, "sicherlich" seien auch Demonstranten verletzt worden. Diese hätten sich aber nicht bei der Polizei gemeldet. Kritik der Aktivisten, dass die festgesetzten Menschen über Stunden nicht mit Getränken und Essen versorgt wurden, wies die Polizei auf Anfrage zurück.

Aktivisten versuchten Festgenommene zu befreien

Laut Polizei wird zudem auch die Bahnstrecke zwischen den Braunkohlekraftwerken Neurath und Niederaußem von etwa 800 Demonstranten blockiert. Die Demonstranten fordern einen schnellen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission einigte sich auf das Jahr 2038.

Zu turbulenten Szenen kam es am Samstag auch im Tagebau Jackerath. Dort versuchten Klimademonstranten, von der Polizei festgenommene Sinnesgenossen zu befreien. Dies sei eine Straftat, das Eindringen in den Tagebau Hausfriedensbruch, dazu komme Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sagte die Polizei später. Sie appellierte via Twitter an die Demonstranten, sich "besonnen und kooperativ" zu verhalten und "Befreiungsversuche und Angriffe auf Beamte" zu unterlassen.

(APA/dpa)