Frankreich: Frauenproteste mit Dekolleté-Fotos

In Frankreich machen zur Zeit tausende Frauen ihrem Ärger über vorgeblichen Sexismus und anzügliche Bemerkungen von Männern mit einer Protestaktion der angenehmen Art Luft: Unter dem Schlagwort #JeKiffeMonDecollete (Ich liebe mein Dekolleté) veröffentlichen sie seit dem Wochenende Selfies ihrer Oberkörper in mehr oder weniger tief ausgeschnittenen Blusen, T-Shirts und Kleidern, in BHs, Bikinioberteilen - und teils auch Motive der etwas anderen Art sowie freche Inszenierungen.

Mit der Aktion auf Twitter reagieren die Französinnen auf aktuelle Kommentare über angeblich „zu luftige Kleidung" während der Hitzewelle. Den Startschuss gab eine Nutzerin namens "Celine b": Sie veröffentlichte ein Foto ihres Ausschnitts mit dem Text "Nach Angaben eines Typen, dem ich gerade begegnet bin, ist das hier das ,Dekollete einer dreckigen Hure'". Sie fügte hinzu: "Mann, meine Brüste und ich haben Dich ganz schön genervt."

"Liberté, Égalité, Décolleté"

Kurz danach rief die Kolumnistin des französischen Radiosenders RMC, Zohra Bitan, alle Frauen dazu auf, "wegen der Hitzewelle und im Widerstand gegen die Kleiderpolizei" Dekollete-Fotos von sich zu posten. Dazu veröffentlichte die 55-Jährige ein Foto mit den Schlagworten "Liberté, Égalité, Décolleté" (Freiheit, Gleichheit, Dekolleté).

Die Aktion inspirierte sichtlich auch Männer: Einige veröffentlichten auf Twitter Fotos von sich im offenen Hemd - mit Sixpack oder zumindest üppiger Brustbehaarung oder von ihren Hintern.