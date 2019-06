Mordfall Lübcke: Zwei weitere Festnahmen

Im Mordfall Lübcke hat es zwei weitere Festnahmen gegeben. Das bestätigte die deutsche Bundesanwaltschaft am Donnerstag. Nach Angaben von Spiegel Online und Bild.de handelt es sich um den Händler und den Vermittler der Waffen für Stephan E. Der vorbestrafte Rechtsextremist hatte am Mittwoch ein Geständnis abgelegt. Er soll den CDU-Politiker Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni mit einem Kopfschuss getötet haben.

Gegen beide Personen werde wegen Beihilfe zum Mord ermittelt, sie wurden dem Haftrichter vorgeführt. Zudem sei ein Waffenversteck entdeckt worden, berichtet der „Spiegel“. Auch im Hinblick auf die Durchsuchungen hatte E. der Polizei die Hinweise geliefert. Details will die oberste Anklagebehörde im Laufe des Tages mitteilen.

Hintergrund der Tat waren Lübckes Aussagen zur Flüchtlingspolitik. Es wäre der erste rechtsextrem motivierte Politikermord der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der 45-jährige E. war kein Unbekannter. Schon 1995 wurde er wegen eines versuchten Bombenanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft verurteilt. Auch danach fiel er mit rassistischen Gewaltdelikten auf. Er war vernetzt mit Neonazis, deren Namen im Prozess um die NSU-Terrorzelle auftauchten.

(APA/dpa/red.)