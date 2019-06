Kuba legalisiert die unabhängige Filmindustrie

Kuba hat die Legalisierung der privaten Filmindustrie beschlossen. Die Regierung des sozialistischen Inselstaates gab am Donnerstag ein Dekret bekannt, wonach unter anderem Filmschaffende als unabhängige Künstler anerkannt und ein Filmförderfonds geschaffen werden sollen. Demnach können audiovisuelle Künstler künftig etwa Produktionsfirmen gründen und damit auch Geld aus dem Ausland empfangen. Das neue Gesetz soll im August in Kraft treten.

Bisher bewegen sich unabhängige Filmemacher auf der Karibikinsel in einer rechtlichen Grauzone, wodurch sie unter anderem Schwierigkeiten haben, Drehgenehmigungen zu bekommen, Filmausrüstung zu importieren oder ihre Filme zu finanzieren - weil Förderungen aus dem Ausland oft nur an offiziell anerkannte Produktionen vergeben werden. Trotzdem gibt es schon seit den 1980er Jahren Filmemacher, die unabhängig vom staatlichen Filminstitut ICAIC, das offiziell Filme produziert und finanziert, arbeiten. Ihre Werke werden immer wieder auf internationalen Filmfestivals gezeigt, nicht aber in der Heimat.

So lief der Film „Santa & Andres“ (2016) von Carlos Lechuga, der von einem unterdrückten homosexuellen Schriftsteller in den 1980er Jahren erzählt, etwa auf Festivals in San Sebastián, Zürich und Chicago - das Havana Film Festival nahm ihn aber auf Druck des ICAIC vom Programm.

Was gezeigt wird, ist staatlich reguliert

Kubas Filmemacher reagieren erfreut auf das neue Gesetz, bleiben aber skeptisch, was die genaue Ausgestalung angeht. „Wir haben viele Jahre lang darauf gewartet“, sagte der Filmkritiker und Film-Professor Gustavo Arcos Fernández-Britto der Nachrichtenagentur „Reuters“, betonte aber auch, dass die Frage des Filmvertriebs, der staatlich reguliert ist, nicht geklärt sei. Auch andere Kritiker bemängeln, dass immer noch von der Kommunistischen Partei bestimmt werde, welche Filme im Land gezeigt werden dürfen.

Der Regisseur Alejandro Gil, der innerhalb und außerhalb der staatlichen Filminstitutionen gearbeitet hat, glaubt, dass das Filmschaffen im Land durch die Neuerung wachsen wird.

Kuba hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich vorsichtig geöffnet. In der neue Verfassung des lateinamerikanischen Landes, die im April in Kraft trat, ist erstmals der Begriff des privaten Besitzes verankert. Sie erkennt zudem die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen, ausländischer Investitionen und des Wettbewerbs für die Wirtschaft an.

(APA/dpa/Reuters/Red.)