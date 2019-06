Sea-Watch von Polizei durchsucht: Kapitänin wird befragt

Tauziehen um Migrantenschiff: Kapitänin will 50.000 Euro Strafe in Kauf nehmen

Das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ hofft seit zwölf Tagen auf die Erlaubnis in einem EU-Land anlegen zu dürfen. Die Kapitänin will sich Italiens Verbot, den Hafen in Lampedusa anzusteuern, nun widersetzen.