Frankreich gab Pakistan mehr als 445 Antiquitäten zurück

Frankreich hat 445 vom französischen Zoll beschlagnahmte Antiquitäten an Pakistan zurückgegeben. Bei einer Feier in der pakistanischen Botschaft in Paris wurden die Objekte - darunter Statuen, Vasen, Krüge und Schalen im Gesamtwert von rund 139.000 Euro - am Dienstag überreicht.

Die ältesten Keramiken lassen sich auf das dritte und sogar vierte Jahrtausend vor Christus datieren und stammen von Grabplünderungen in Balutschistan, einer Provinz im Südwesten Pakistans. Der französische Zoll beschlagnahmte sie im Jahr 2006 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Das Paket mit insgesamt 17 Keramiken aus gebranntem Ton war an eine französische Kunstgalerie adressiert.

Zwei Wochen später fingen die Zollbeamten eine Lieferung mit 93 Tongefäßen und Vasen ab, die an die selbe Galerie gesandt wurde. Bei einer Durchsuchung der Galerie im Juni 2007 wurden 335 weitere Gegenstände beschlagnahmt. In allen Fällen fehlte die Exportlizenz.

Aurore Didier, Archäologin beim nationalen wissenschaftlichen Institut (CNRS) in Frankreich und Leiterin archäologischer Forschungen im Indus-Becken von Balutschistan, sprach von einem "irreparablen Informationsverlust für die Archäologie". Es dauerte mehr als zehn Jahre, bis Experten die Echtheit der beschlagnahmten Gegenstände prüfen konnten, die nötigen bürokratischen Schritte eingeleitet wurden und die Kunstschätze schließlich an Pakistan übergeben werden konnten.

(APA/AFP)