Zwölf Menschen durch Autobombe in Afghanistan gestorben

Bei einem Anschlag der radikal-islamistischen Taliban in der afghanischen Stadt Ghazni sind nach aktuellen Angaben acht Sicherheitskräfte und vier Zivilisten getötet worden. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, als im morgendlichen Verkehr am Sonntag eine Autobombe nahe eines Geländes des afghanischen Inlandsgeheimdienstes NDS detonierte, wie die Behörden mitteilten.

Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag in dem belebten Viertel der zentralafghanischen Stadt. Es war zunächst nicht klar, ob dieser von einem Selbstmordattentäter durchgeführt wurde.

Erst am Freitagabend waren in der Provinz Ghazni bei einer Bombenexplosion in einer schiitischen Moschee zwei Menschen getötet und 20 verletzt worden. Zu dem Anschlag bekannte sich die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), die die schiitische Minderheit im Islam als "Abtrünnige" betrachtet.

(APA/Reuters)