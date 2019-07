Das ewige Müllproblem der Stadt Rom

Rom. Überfüllte Mülltonnen, neben denen sich bereits Säcke voll Unrat stapeln, umhüllt von einer Wolke üblen Gestanks: Diese Szenerie sind die Römer leider schon gewohnt. Doch das, was ein Anwohner in der Viale Adriatico kürzlich entdeckte, verschlug selbst den Bürgern der Stadt mit dem ewigen Müllproblem die Sprache. Auf dem Boden vor der schwarzen Tonne für Restmüll in dem Stadtteil Montesacro im Norden Roms lagen zwischen einem alten Korb und einer Verpackung für Magerjoghurt Dutzende menschliche Zähne. Die herbeigerufene Polizei untersucht den Vorfall und nahm Ermittlungen auf. Der Verdacht: Eine nahe gelegene Zahnarztpraxis könnte sich hier der Reste ihrer Patienten illegal entledigt haben.

