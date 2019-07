Technikpanne im Tower: Flughafen Gatwick steht still

Der Londoner Airport Gatwick hat am Mittwochabend den Flugverkehr komplett ausgesetzt. Grund ist eine Panne im Kontrollturm, wie die Betreiber auf Twitter mitteilten. "Wegen eines Problems mit der Flugsicherung ist der Flugverkehr zurzeit unterbrochen." Man arbeite mit den technischen Partnern daran, die Panne "so schnell wie möglich" zu beheben.

Eine Stunde später twitterte der Flughafen, die Panne beim Tower dauere noch an. "Wir entschuldigen uns und raten Passagieren, die Informationen ihrer Airline zu verfolgen."

Update 19.10: Following an earlier air traffic control systems issue, flights to and from Gatwick have now resumed. If you are travelling this evening please check the status of your flight with your airline before travelling to the airport, as we return to full operations.