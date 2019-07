Venedigs Kreuz mit den Kreuzfahrtriesen

Würde das Manöver klappen? Mit bangem Blick verfolgten die Venezianer, wie neulich bei heftigem Unwetter das Kreuzfahrtschiff Costa Deliziosa gefährlich nah auf den Anlegeplatz Giardini unweit des berühmten Markusplatzes zusteuerte. Umtost von Sturm und Wellen verfehlt das riesige Schiff nur knapp eine Jacht. Anfang Juni war ein Ozeanriese unkontrolliert in ein Boot mit Reisegäste gekracht, vier Menschen wurden verletzt.



Der Vorfall heizte in der Lagunenstadt die seit Jahren schwelende Debatte um die hochhausähnlichen Kreuzfahrtschiffe erneut an. Einig sind sich alle, dass es so nicht weitergehen kann. Nur über die Alternativen sind sich die Bewohner Venedigs uneins. Also bleibt es vorerst beim Status quo, wenngleich Verkehrsminister Danilo Toninelli eine baldige Lösung verspricht. Dabei blockiert just die Fünf-Sterne-Bewegung, der Toninelli angehört, seit Monaten die Vorschläge der Stadtregierung.



Vom Markusplatz aus gut sichtbar schieben sich in der Hochsaison nahezu täglich die gigantischen Schiffe durch den engen Giudecca-Kanal. Was für die Passagiere ein atemberaubender Anblick sein muss, ist für die Venezianer die Hölle. Die Bürgerinitiative „No Grandi Navi“ (Keine großen Schiffe) kämpft seit Jahren dafür, dass die Kreuzfahrtriesen aus der Lagunenstadt verbannt werden. Vor allem der Zustand des empfindlichen Ökosystems in der Lagune bereitet vielen Bewohnern Sorge. Die Kreuzfahrtschiffe, die mehrere Tausend Tonnen schwer sind, haben eine enorme Unterwasser-Verdrängung, die den Untergrund der Lagune erodieren lässt und damit die Statik der Stadt bedroht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft