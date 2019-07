Indien: Schiffsschaukel in Vergnügungspark bricht während Fahrt ab

Im westindischen Ahmedabad ist in einem Vergnügungspark eine Schiffsschaukel in vollem Betrieb abgebrochen und sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei kamen am Sonntag zwei Menschen ums Leben, 29 Personen wurden verletzt. Die Opfer waren 22 und 24 Jahre alt. Ein Augenzeuge nahm das Unglück mit seinem Smartphone auf. Die Polizei ermittelt nun die Unglücksursache.

Wow theme park crash in india pic.twitter.com/2wdjDnzu7b — liam (@liamwilkoV2) 15. Juli 2019

