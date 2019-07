Italien: Neonazi wollte Rakete verkaufen

Rom. Neun Sturmgewehre, fast 30 Jagdgewehre, sieben Pistolen, zwanzig Bajonette, dazu 800 Schuss Munition sowie alte Nazischilder und -plaketten – und eine etwa dreieinhalb Meter lange Rakete vom Typ Matra S530: Dieses illegale Waffenlager hat die italienische Polizei in der Nähe von Mailand bei einer Razzia ausgehoben.

Drei Männer wurden in der Nähe des Flughafens der Stadt Forli festgenommen. Unter ihnen befindet sich ein 60-jähriger Zollbeamter, der 2001 für die rechtsextreme Forza Nuova kandidiert hat. Ebenfalls festgenommen wurde ein 42 Jahre alter Schweizer. Einer der drei Männer soll über Kontakte zum Golfemirat Katar verfügen. Die zwei Italiener dürften außerdem an Kämpfen in der Ostukraine beteiligt gewesen sein.

Auf die Spur kam die Polizei den Männern, als diese versuchten, die Luft-Luft-Rakete aus französischer Produktion an ukrainische Separatisten zu verkaufen. Das 800 Kilo schwere Geschoss kann nur von einem Flugzeug abgeschossen werden und etwa 25 Kilometer weit mit Überschallgeschwindigkeit fliegen.

Der 60-Jährige wurde bei dem Versuch abgehört, die funktionsfähige Waffe am Schwarzmarkt zu verkaufen. Ihr Wert beträgt eine halbe Million Euro. Wie der Mann an die Rakete gelangte, ist unklar. Sie soll laut Polizeiangaben aus den Beständen der Armee Katars stammen. Aufbewahrt war sie in einer Lagerhalle in der Nähe von Mailand worden. Das berichtet die Zeitung „La Repubblica“. Die übrigen Waffen, Munition und die Nazi-Propaganda fand die Polizei in einem Haus in der Gemeinde Gallarate. Einige der Gewehre und Pistolen stammen aus österreichischer Produktion.

Die italienische Polizei hat in den vergangenen Wochen zu Italienern ermittelt, die sich an der russisch unterstützten Rebellion im Osten der Ukraine beteiligt hätten. Außerdem hat es Polizeiaktionen zu Rechtsextremen im Raum Turin gegeben.

„Keine Staatsgefährdung“

Über die Hintergründe und Absichten der drei Männer kann bis jetzt nur spekuliert werden, hieß es seitens der Turiner Polizei. „Bislang gibt es für uns keinen Anlass, von staatsgefährdenden Vorhaben auszugehen“, so ein Anti-Terror-Experte der Polizei.[PMN6N]

