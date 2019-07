Die nördlichste Siedlung der Welt erlebt einen Hitzerekord

Die nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Erde hat einen Temperaturrekord erlebt. Im nordkanadischen Alert, das weniger als 900 Kilometer vom Nordpol entfernt liegt, wurden am Sonntag 21 Grad Celsius gemessen, teilte der kanadische Wetterdienst am Dienstag mit.

Der Chef-Meteorologe im kanadischen Umweltministerium, David Phillips, sprach von einer wahren "arktischen Hitzewelle". In Alert, das am 82. Breitengrad am Ufer des Arktischen Ozeans liegt, ist die Durchschnittstemperatur im Juli für gewöhnlich 3,4 Grad.

Die jetzt gemessenen 21 Grad seien ein "absoluter Rekord", sagte der Meteorologe Armel Castellan. "Das ist eine ziemlich unglaubliche Statistik. Es ist eines von hunderten Beispielen von Rekorden im Zuge der Erderwärmung."

Der bisherige Rekord von 20 Grad in Alert wurde am 8. Juli 1956 gemessen. Seit dem Jahr 2012 wurden an mehreren Tagen Temperaturen zwischen 19 und 20 Grad erreicht.

"Das ist eine ziemlich unglaubliche Statistik." Diese Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2004. – APA/AFP/STEPHANIE PERTUISET

Verheerende Waldbrände auf der Nordhalbkugel

Am Dienstag erst hatte die Weltorganisation für Meteorologie der UNO auf die beispiellosen Brände in der nördlichen Hemisphäre aufmerksam gemacht: Seit Anfang Juni sind mehr als 100 Waldbrände am Polarkreis registriert worden. Besonders betroffen seien Alaska und Sibirien. Einige der Brände wüten auf Flächen im Ausmaß von 100.000 Fußballfeldern. Alleine in Alaska wurden heuer fast 400 Waldbrände registriert, und jeden Tag entzünden sich neue Feuer.

Verantwortlich für die Brände seien die ungewöhnlich heißen und trockenen Bedingungen in Teilen der Nordhalbkugel. Aufgrund steigender Temperaturen und veränderter Niederschlagsmuster erhöht der Klimawandel das Risiko für Waldbrände. Und das nicht nur im äußersten Norden, sondern auch im Mittelmeer: In vielen Urlauberregionen in Kroatien, Spanien und Frankreich wüten Feuer.

So wurden in der Nacht zum Dienstag auf der kroatischen Ferieninsel Pag 10.000 Partygäste in Sicherheit gebracht, nachdem in einem Wald nahe der Strandclubs von Novaja ein Feuer ausgebrochen war.