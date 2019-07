150 Millionen US-Bürger bereiten sich auf Hitzewelle vor

Die USA bereiten sich auf eine Hitzewelle vor. Knapp 150 Millionen Menschen vom Mittleren Westen bis zur Atlantikküste, etwa ein Drittel der US-Bevölkerung, werden es nach Vorhersagen des Wetterdienstes National Weather Service (NWS) am Wochenende mit teils gesundheitsgefährdender Hitze zu tun bekommen. Stromversorger bereiteten sich auf den erhöhten Stromverbrauch durch Klimaanlagen vor, um Stromausfälle zu vermeiden.

In Großstädten wie Washington und New York werden demnach Temperaturen bis zu 38 Grad erwartet, auch Teile Ostkanadas sind betroffen. Von Samstag bis Sonntag werde es "wirklich, wirklich schlimm" werden, warnte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. "Passen Sie auf sich auf. Gehen Sie nicht raus in die Hitze, wenn es nicht sein muss."

Die Stadt hat 500 öffentlich zugängliche klimatisierte Räume, sogenannte Abkühlzentren, eingerichtet. Sportveranstaltungen wie ein Pferderennen oder ein Triathlon wurden abgesagt. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit könnte sich die Hitze wie 43 Grad anfühlen.

Auch in Europa neue Hitzewelle erwartet

Für Anfang der kommenden Woche sagen Meteorologen auch für Teile Europas eine neue Hitzewelle mit Temperaturen von örtlich über 40 Grad voraus. Der vergangene Juni war weltweit betrachtet der heißeste Juni aller Zeiten.

(APA/dpa/Reuters)