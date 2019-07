Deutschland: Kleinflugzeug auf Baumarkt-Gelände abgestürzt

In Bruchsal - einer deutschen Kleinstadt 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe in Baden-Württemberg - ist am frühen Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug auf das Gelände eines Baumarktes gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben.

Der Baumarkt befindet sich direkt neben dem kleinen Bruchsaler Flughafen. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten berichten, könnte sich der Unfall während eines Starts- oder Landemanövers ereignet haben.

Am Unfallort laufen laut Augenzeugen Betriebsstoffe aus, Rettungskräfte sind am Ort.

(APA/dpa)