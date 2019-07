Zwölf Panzernashörner bei Unwettern in Indien ertrunken

Während der schweren Monsun-Unwetter im Nordosten Indiens sind mindestens zwölf der seltenen Panzernashörner ertrunken. Elf kamen ums Leben, als sie versuchten, den Fluten zu entkommen, ein weiteres rutschte in einen Graben, als es eine Anhöhe erklimmen wollte, wie ein Mitarbeiter des Kaziranga-Nationalparks im Bundesstaat Assam mitteilte.

Die jüngsten Unwetter haben rund 90 Prozent des 430 Quadratkilometer großen, zum Unesco-Welterbe zählenden Parks in Mitleidenschaft gezogen. Vom Panzernashorn (Rhinoceros unicornis) gibt es noch knapp 3.000 Exemplare. Die meisten leben im Kaziranga-Nationalpark, der Rest in anderen Nationalparks Nordostindiens und in Nepal.

