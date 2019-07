Vermisster Ex-Mitarbeiter nach zehn Jahren tot in US-Supermarkt entdeckt

In einem leerstehenden Supermarkt in den USA ist die Leiche eines früheren Mitarbeiters gefunden worden - rund zehn Jahre nach dessen Verschwinden. Die Polizei in Council Bluffs im US-Staat Iowa teilte mit, bereits Ende Jänner sei in dem verlassenen Geschäft beim Ausräumen von Regalen und Kühleinheiten ein toter Mensch hinter einem der Eiskasten entdeckt worden.

Erst seit wenigen Tagen sei - nach polizeilichen Ermittlungen und einer kriminaltechnischen Untersuchung - klar, wer der Tote sei: Es handle sich demnach um einen ehemaligen Mitarbeiter des Supermarkts, der Ende November 2009 als vermisst gemeldet worden war.

Damals war der Mann laut Polizei 25 Jahre alt gewesen. Seine Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er emotional aufgewühlt von zu Hause weggelaufen war. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann an jenem Tag in den Supermarkt ging, dort in einem Lagerbereich auf die großen Kühlschränke kletterte und in eine Lücke zwischen Kühleinheit und Wand fiel, aus der er sich selbst nicht befreien konnte.

Supermarkt seit drei Jahren geschlossen

Lokale Medien berichteten unter Berufung auf weitere Polizeiangaben, unter den Angestellten sei es üblich gewesen, den Platz auf den fast vier Meter hohen Kühleinheiten im Lagerbereich für Pausen zu nutzen. Der Fernsehsender CNN berichtete, die Polizei gehe davon aus, dass die Geräusche der großen Eiskasten mögliche Hilferufe des Mannes übertönt haben könnten.

Örtlichen Medien zufolge war der Supermarkt bereits seit rund drei Jahren geschlossen, als der Leichnam im Jänner gefunden wurde. Warum in den Jahren zuvor niemandem auffiel, dass eine Leiche hinter den Kühleinheiten lag - etwas durch Verwesungsgeruch -, blieb unklar.

Die Polizei berichtete, es handle sich nach dem Stand der Ermittlungen um einen Unfall. Der Fall sei damit abgeschlossen. Die Identität des Toten sei per DNA-Analyse festgestellt worden.

(APA/dpa)