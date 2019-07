Deutschland: Ururenkel des Kaisers will sein Erbe zurück

Berlin/Wien. Auf der Liste stehen: Bilder von bedeutenden Künstlern wie den Malern Friedrich Tischbein, Vater und Sohn Lucas Cranach, historische Möbel und Textilien. Aber auch Schlösser und Prunkhäuser wie Schloss Cecilienhof in Potsdam, das dem preußischen Herrscherhaus bis 1945 als Residenz diente, Schloss Lindstedt oder die im Park Sanssouci gelegene Villa Liegnitz.

Die Nachfahren des deutschen Kaisers Wilhelm II. haben Anspruch auf Tausende wertvolle Kunstwerke erhoben und fordern ein dauerhaftes, unentgeltliches Wohnrecht im Schloss Cecilienhof – oder, wenn das nicht klappt, in zwei weiteren Prunkhäusern. Zudem geht es um hohe Entschädigungszahlungen für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Familie Hohenzollern, vertreten durch den 43-jährigen Prinzen Georg Friedrich, streitet bereits seit mehreren Jahren mit dem Bund und mit den Ländern Berlin und Brandenburg um ehemalige Besitztümer der Adelsdynastie, die sich heute in öffentlicher Hand befinden. Erst vor wenigen Wochen musste das Oberhaupt der Familie eine juristische Niederlage für die Hohenzollern einstecken: Ein Gericht hatte seine Klage abgewiesen, mit der er den früheren Familienbesitz Burg Rheinfels zurückbekommen wollte. Die frühere Festungsanlage im Rheintal gehört heute der Stadt St. Goar (Rheinland-Pfalz) – und das soll auch so bleiben.

Am gestrigen Mittwoch fanden in Berlin „Chefverhandlungen“ statt, um eine Lösung für den jüngsten schwelenden Rechtsstreit zu finden. Dabei soll Georg Friedrich unterschreiben, auf Entschädigungszahlungen in der Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro zu verzichten. Grundsätzlich wollen aber beide Seiten kostspielige Gerichtsverfahren vermeiden. Während ein Anwalt des Hohenzollern-Hauses für seinen Mandanten um Verständnis wirbt und vor einer Skandalisierung warnt und auch Vertreter der Museen an einer Kompromisslösung interessiert sind, kommt offene Kritik von Berlins Staatssekretär für Kultur, Torsten Wöhlert: „Ein Ausräumen der Sammlungen und Museen, die über Jahrzehnte durch Steuergelder erhalten worden sind, wird nicht zu machen sein.“

„Kein Scherz eines Adeligen“

Die Forderungen beziehen sich auf nach 1945 von sowjetischen Besatzern und der DDR enteignete Schlösser und Paläste sowie die Rückgabe jener Kunstwerke und Objekte, die sich früher in diesen Immobilien befanden: Objekte wie der Lehnstuhl, auf dem Friedrich II. die letzten Wochen seines Lebens verbracht haben soll und verstarb, sowie die Kleidung, die Kaiser Wilhelm I. beim Attentat auf ihn im Juni 1878 trug.

„Was wie der Scherz eines Adeligen anmuten mag, der im 21. Jahrhundert nicht angekommen ist, hat einen realen Hintergrund“, schrieb jüngst „Der Spiegel“. Es handle sich um ein riesiges Knäuel aus Ansprüchen und Gegenansprüchen, das nur schwierig zu entwirren sei. In einem Vertrag zwischen Staat und den Hohenzollern wurde 1926 eine Vermögensregelung getroffen, die allerdings viele Lücken aufwies.

Dem Ururenkel des letzten Kaisers geht es aber auch um das Ansehen seiner Dynastie: Er will ein Familienmuseum in einem Seitenflügel von Schloss Charlottenburg errichten und Mitspracherecht bei dessen Ausrichtung haben. Dabei geht es auch um verschiedene Ansichten zur Rolle von Kronprinz Wilhelm als Nazi-Kollaborateur und als Widerständler. Dazu hat die Familie ein Gutachten vom bekannten Historiker Christopher Clark erstellen lassen. (zoe)[PNDR9]

