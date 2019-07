Stier tötete Landwirt und dessen Vater auf deutscher Weide

Ein wild gewordener Stier hat in der Oberpfalz einen Landwirt und dessen Vater getötet. Der 60-jährige Bauer sei am Samstag auf einer Weide in Gleißenberg von dem Tier attackiert worden, als er ein Kalb markieren wollte, teilte die Polizei mit.

Als der Mann nach einer Weile nicht nach Hause auf den angrenzenden Hof zurückkehrte, machten sich sein 87-jähriger Vater und seine Ehefrau auf die Suche. Als der Senior die Weide betrat, griff der Stier ihn ebenfalls an. Auch der 87-Jährige starb.

Die Landwirtin rief den Notdienst, jedoch bedrängte der Stier auch die Rettungskräfte. Sie konnten erst zu den Männern auf die Weide gelangen, nachdem die Polizei das Tier erschossen hatte. Warum der Stier aggressiv wurde, war zunächst unklar. Möglicherweise wollte er seine Herde verteidigen, so die Polizei. Es befanden sich mehrere Kühe und Kälber auf der Weide.

Den Angaben nach war der Landwirt sehr erfahren und sah regelmäßig nach den Tieren - bisher habe es nie Probleme mit dem Stier gegeben. Die Familie der getöteten Männer wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

