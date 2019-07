Schüsse auf Volksfest in Kalifornien: Mindestens drei Tote

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind einem Medienbericht zufolge drei Menschen getötet worden. Die "New York Times" zitierte am Sonntagabend (Ortszeit) ein Mitglied des Stadtrats von Gilroy, Dion Bracco, mit der Aussage, drei Menschen seien getötet worden. Laut der Deutschen Presseagentur gibt es außerdem zwölf Verletzte. Es handelt sich dabei allerdings um vorläufige Zahlen.

Der Vorfall ereignete sich auf dem "Gilroy Garlic Festival", einem dreitägigen "Knoblauch-Fest". Gilroy liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von San Jose. Der Fernsehsender NBC zeigte Aufnahmen von flüchtenden Menschen, die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Schütze möglicherweise noch flüchtig

Die Rede war von mindestens einem Schützen, der möglicherweise noch flüchtig ist. Berichten zufolge sei der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst, schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Online-Kurznachrichtendienst Twitter. "Seid vorsichtig und passt auf!", appellierte er.

(APA/dpa/Reuters/AFP)